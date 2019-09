Marcinho admite atuação ruim do Botafogo, mas celebra ponto fora de casa

O Botafogo deixou a Arena Castelão na noite deste sábado satisfeito com o empate sem gols diante do Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcinho aprovou o empate em Fortaleza e já projeta um time ainda melhor no segundo turno da competição.

“Não fizemos uma atuação boa, temos noção. Não conseguimos produzir no ataque. Pela atuação que tivemos até foi bom um pontinho fora de casa. Fizemos uma boa pontuação no primeiro turno, esperar que o segundo seja melhor”, disse Marcinho.

O lateral comentou também sobre a situação extracampo do Botafogo. O clube carioca sofre com salários atrasados. Diferente do que aconteceu com o Figueirense, os jogadores já avisaram que não vão deixar de jogar, mas querem uma definição por parte da diretoria.

“A gente se posiciona onde tem que se posicionar, mas não adianta falar muito disso. Temos que focar aqui dentro de campo, produzir bem, que as coisas vão acontecendo com mais naturalidade”, completou o lateral.

Com o resultado deste sábado, o Botafogo vai passar a noite na nona posição, com 27 pontos, a três do Internacional, atual sexto colocado.