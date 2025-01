Márcia Dantas chora após demissão do SBT e faz desabafo: ‘Estou bem triste’

Márcia Dantas apareceu abalada em seu perfil no Instagram, na última segunda-feira, 6, após o anúncio de sua demissão do SBT. A apresentadora gravou Stories em que aparece nas redes sociais após ser demitida pelo SBT.

A jornalista chorou ao conversar com os seguidores e desabafou sobre a saída da emissora depois de nove anos de trabalho.

“A gente precisa acolher os nossos sentimentos e viver o nosso luto”, afirmou. “Estou passando aqui só para agradecer o carinho de vocês comigo. Eu estou sendo acolhida pelos meus amigos, minha família, por quem sempre me acompanhou. Está difícil ainda falar. Estou bem triste”, admitiu.

“Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar. Depois eu venho conversar com vocês. Eu queria agradecer, porque tem tanta gente boa aqui na internet, mandando tantas mensagens lindas. E eu queria só dizer que está tudo bem, que meu coração está em paz, por mais que eu esteja muito triste. Estou muito triste, sim”, completou.

+ Apresentadora do SBT é acusada de gritar com cabeleireira em camarim

“Deus sabe de tudo. Minha fé é inabalável. Como eu tinha escrito hoje mesmo, ainda coloquei a foto do meu pai [nas redes sociais]. Eu sei que meu pai está me dando força de onde ele estiver nesse momento”, disse ela, citando uma postagem anterior.

A jornalista tinha respondido perguntas dos seguidores pouco antes de receber o aviso da demissão.

“Eu só tenho gratidão a toda a minha trajetória, a tudo que eu construí. Só tenho gratidão, gente! Meu caminho é lindo e tá só começando. Obrigada pela preocupação, eu vou ficar bem, só que a gente também precisa acolher os nossos sentimentos e viver o nosso luto. Depois tudo passa, e eu ressurjo como fênix como sempre”.

Na nota da demissão de Márcia, o SBT não informou o motivo do desligamento, mas internautas especulam que tenha relação com uma polêmica vivida por Márcia em setembro do ano passado. Na época, ela foi acusada de gritar com uma cabeleireira, identificada como Ceissa, no camarim da emissora.