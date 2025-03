Marcha de aposentados apoiada por torcedores de futebol termina em confrontos na Argentina

Uma manifestação semanal de aposentados, apoiada nesta quarta-feira (12) por torcedores de futebol e organizações sociais na Argentina, resultou em intensos confrontos com a polícia, marcando um dos protestos mais violentos até agora contra o governo de Javier Milei.

Os manifestantes, muitos vestindo camisetas e carregando bandeiras de cerca de trinta clubes de futebol, protagonizaram os confrontos nos arredores do Congresso e na icônica Plaza de Mayo, onde fica a Casa Rosada, entoando gritos como “Milei, lixo, você é a ditadura!”

Um carro de patrulha foi incendiado e 31 pessoas foram detidas, segundo informações da polícia. Em coro, os manifestantes também cantavam “Que se vão todos!”, enquanto alguns atiravam pedras arrancadas das calçadas, fogos de artifícios e bombas de efeito moral. A polícia, por sua vez, tentava retomar o controle das ruas com um caminhão hidrante, gás de pimenta e balas de borracha.

Os distúrbios começaram no meio da tarde, quando os manifestantes, convocados também por organizações sociais e sindicais, desafiaram os bloqueios policiais que tentavam desocupar as vias em frente ao Congresso.

Um episódio que gerou forte repercussão foi a agressão a uma idosa, que foi empurrada e atingida por um golpe de cassetete por um policial, caindo desacordada no chão com a cabeça sangrando. O vídeo da cena viralizou rapidamente nas redes sociais, sendo compartilhado por milhares de usuários.

– “Agenda” –

Há anos, toda quarta-feira ocorre uma mobilização de aposentados, geralmente de poucas dezenas de pessoas, em protesto contra a degradação de seu poder aquisitivo, especialmente após a queda brutal de seus benefícios nos primeiros meses da presidência de Milei.

Nos últimos meses, esses protestos semanais têm sido reprimidos pela polícia com gás lacrimogêneo lançado contra os idosos.

As imagens de um aposentado vestindo a camisa do Chacarita Juniors sendo atingido pelo gás da polícia em uma das marchas despertaram indignação e levaram um grupo de torcedores do clube a comparecer na semana passada em apoio aos manifestantes.

Desde então, viralizou um vídeo de Diego Maradona no qual ele afirma: “Tem que ser muito covarde para não defender os aposentados”. O astro do futebol disse essa frase em 1992, e suas palavras agora se tornaram um lema entre os torcedores que aderiram aos protestos.

“Isso que começou com um grupo de torcedores do Chacarita possibilitou colocar na agenda um tema que não estava sendo debatido, que é a situação dos aposentados”, afirmou à AFP Iván Schuliaquer, cientista político da Universidade Nacional de San Martín.

O sociólogo Jorge Elbaum concordou: “Em anos anteriores, não havia repressões tão violentas contra os aposentados como as que vimos nas últimas semanas, e isso gerou uma reação da sociedade, que assiste atônita enquanto idosos são atingidos por gás lacrimogêneo”, declarou à AFP.

Entre os manifestantes também havia torcedores de clubes como River Plate, Boca Juniors, Racing e Independiente, entre outros.

– Em “defesa de nossos avós” –

A convocação se espalhou rapidamente entre as chamadas “peñas” dos clubes, espaços sociais onde os torcedores se reúnem também para debater.

“Nos expulsaram da Praça do Congresso e estamos indo para a Praça de Maio em defesa de nossos avós”, comentou à AFP Patricia Mendía, de 60 anos, enquanto a marcha seguia até a emblemática praça onde está localizada a Casa Rosada (sede do governo), com o lema “A pátria não se vende”.

Mendía estava vestindo a camiseta do clube Quilmes e acompanhada de sua mãe de 84 anos. “Temos que nos unir e sair para a rua para defender nossos direitos e nossa soberania”, acrescentou.

A ministra de Segurança, Patricia Bullrich, publicou uma foto em sua conta no X que mostrava uma linha de membros das forças de segurança na rua frente a um grupo de manifestantes parados na calçada.

“Nossas Forças estão mobilizadas para cumprir o protocolo: o trânsito não é interrompido e os torcedores, na calçada”, escreveu Bullrich acompanhando a foto.

Grupos de manifestantes cantaram para a polícia: “Se tocarem nos velhos, vai ter confusão!”, enquanto outros entoavam gritos de apoio a Maradona: “Olé, olé, Diego, Diego”.

A política de Milei de liberar os preços dobrou em um ano o valor dos medicamentos e as tarifas dos serviços essenciais.

Quase 60% dos aposentados recebem o benefício mínimo, equivalente a cerca de 340 dólares (R$ 1.980). O governo congelou no ano passado um bônus de reforço que esse grupo de aposentados recebe, equivalente a 70 dólares (R$ 408).

“Acredito que o povo está acordando, após tudo que esse governo maldito está fazendo”, disse Cristina Delgado, de 85 anos e que recebe uma aposentadoria mínima.

“É muito injusto porque temos o direito à manifestação, os jovens e nós que viemos nos manifestar a vida toda. Eu passei por quatro ditaduras, mas isso aqui é pior, porque é na democracia”.

tev-lm/mr/am