#MarceloNoFlu? Torcida se empolga e pede retorno de lateral ao Fluminense Jogador do Real Madrid é criado em Xerém e a imprensa local dá como certa a saída do clube espanhol nesta temporada

Diante de uma possível saída de Marcelo do Real Madrid, a torcida do Fluminense se empolgou e invadiu as redes sociais pedindo o retorno do jogador às Laranjeiras após quase 15 anos. O lateral é revelado em Xerém e vestiu as cores do Tricolor entre 2002 e 2006, quando foi para a equipe espanhola.

Na Espanha, a imprensa dá como certa a saída de Marcelo do Real. O jogador tem contrato até a metade de 2022 e o clube buscaria uma boa oferta de transferência, assim como outros do elenco que perderam espaço. O lateral está na história dos madrilenhos, com 528 partidas e fez parte das maiores conquistas da equipe.

Diante desta possibilidade, a hashtag #MarceloNoFlu foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Veja a seguir algumas reações de torcedores do Fluminense:

Oi, Marcelo! Vi que você tá de saída do Real Madrid. Uma ótima hora pra você voltar a sua casa #MarceloNoFlu pic.twitter.com/nzpwY23LAR — Fluzão Amor Eterno (@Flu_Amor_Eterno) May 27, 2021

Seria um sonho esse cara voltando a vestir a camisa do Fluminense #MarceloNoFlu pic.twitter.com/6jwlZwZ009 — FRED DAY (@DeAmoresDepre) May 27, 2021

pq será que não pode usar a #MarceloNoFlu? será que o #MarceloNoFlu ofende alguém? Ou será que #MarceloNoFlu significa algo ruim em algum país? na minha visão a #MarceloNoFlu não é ruim, pelo contrário. O #MarceloNoFlu é motivo de eu sorrir todos os dias — Fred Sincero (@FredsinceroV) May 27, 2021

#MarceloNoFlu Eu quero é o combo!! Voltem pra casa. Tá mais do que na hora pic.twitter.com/nWLOQQbQCm — Thiago Guedes (@THIAGOD53145938) May 27, 2021

Tá na hora do Frederico fazer umas ligações… #MarceloNoFlu pic.twitter.com/CPze2i81rO — MURIEL DA DEPRE (@MURIEL_DA_DEPRE) May 27, 2021

