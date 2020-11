Marcelo Veiga, técnico do São Bernardo, é internado em UTI por causa da covid-19

Marcelo Veiga, atualmente técnico do São Bernardo, foi internado na UTI da Santa Casa de Bragança Paulista, por conta de complicações com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo o clube, Veiga, que tem 56 anos, está entubado e respira com ajuda de aparelhos.

“O São Bernardo Esporte Clube informa que o treinador Marcelo Veiga encontra-se internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Bragança Paulista, em tratamento da COVID-19. No momento, Veiga está entubado e respira com ajuda de aparelhos. Qualquer alteração em seu quadro de saúde será divulgada pela assessoria de imprensa do clube, pedimos que respeitem o momento da família”, afirmou o clube em comunicado oficial.

O técnico testou positivo para o coronavírus na semana passada e, desde então, está afastado do comando da equipe, que no momento disputa a Copa Paulista, competição criada para ocupar o calendário dos clubes que não disputam torneios de abrangência nacional.

Marcelo Veiga já dirigiu diversos clubes do interior paulista e de outros estados, tendo passado várias vezes pelo Bragantino, com destaque em alguns períodos. Como jogador, foi lateral-esquerdo e vestiu as camisas de Santos, Internacional, Goiás e Bahia, entre outras equipes.

