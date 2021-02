Marcelo Toscano também renova com o América-MG para 2021 O experiente atacante renovou o vínculo com o Coelho até o fim desta temporada

O América-MG concretizou a ampliação do contrato de um experiente atleta do plantel. Marcelo Toscano, referência dentro e fora de campo, seguirá defendendo o clube na temporada 2021. O atacante teve garantida a continuidade para viver sua quarta temporada com o Coelho. Toscano assinou o novo contrato com duração até o fim de dezembro.

A história de Marcelo Toscano pelo América começou a ser escrita ainda em 2015. Contratado para reforçar a equipe que disputaria a Série B daquele ano, o atacante se adaptou rapidamente e formou uma dupla inesquecível com o jovem Richarlison, que ascendia no profissional do clube naquele momento.

Contribuindo para a conquista do acesso à Série A, Toscano atuou em 37 jogos, anotando 14 gols e encerrando a temporada sendo o artilheiro do América no ano.

Em seguida, Marcelo Toscano foi para o futebol asiático, onde atuou pelo Jeju United (Coreia do Sul) e Omiya Ardija (Japão). Após três temporadas, o atacante foi contratado novamente pelo América. Em 2019, atuou em 30 partidas, anotando dois gols. No início do ano passado, ele foi emprestado ao Mirassol-SP para a disputa do Campeonato Paulista. No mês de maio, Toscano retornou ao Coelho.

Na sequência de 2020, Toscano demonstrou ser peça importante para a equipe comandada pelo técnico Lisca. Foram 40 atuações e 5 gols marcados, alguns desses gols sendo anotados em momentos-chave da temporada. Um de seus momentos mais memoráveis no ano foi no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, quando Toscano anotou o gol da vitória sobre o Corinthians-SP nos minutos finais da partida disputada no estádio corinthiano.

Outro momento marcante aconteceu no dia 26 de dezembro. Na vitória por 1 a 0 sobre o CRB-AL, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Marcelo Toscano chegou a marca de 100 atuações com a camisa do América. Posteriormente, o atleta foi homenageado pelo Clube pelo feito alcançado.

O atacante do Coelho celebrou a renovação contratual, demonstrando a satisfação pessoal e de sua família com a permanência no clube.

-Muito feliz e grato a Deus por essa continuidade. Agradeço ao América pela oportunidade de continuar vestindo essa camisa. Na última temporada, conseguimos nosso grande objetivo, que era o acesso, e lutamos pelo título até o final. Agora teremos a felicidade de disputar a Série A. Só tenho a agradecer, não somente eu, mas também minha família que ficou muito feliz com essa permanência-disse.

O experiente atleta também comemorou o fato de poder atuar na divisão de elite do futebol brasileiro, algo que sempre buscou ao longo da carreira.

-Será minha primeira Série A, que é um sonho que se realiza. Faltava essa disputa de Série A no meu currículo. Sempre quis muito disputar, e o América está me dando essa oportunidade. Tenho a certeza de que faremos um excelente trabalho neste ano para deixar o América mantido na primeira divisão. Portanto, vamos com muita gratidão e empenho para cumprir esse objetivo-aspirou.

Em 2021, Marcelo Toscano terá papel importante junto ao elenco contribuindo com sua experiência de carreira e identificação com o manto americano.

Confira os números de Marcelo Toscano pelo América-MG:

Jogos: 107

Vitórias: 51

Empates: 30

Derrotas: 26

Gols marcados: 21

