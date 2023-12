Marcelo Teixeira se reúne com WTorre para garantir continuidade de projeto da nova Vila Belmiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2023 - 17:35 Para compartilhar:

Eleito presidente do Santos no sábado, Marcelo Teixeira se reuniu nesta quarta-feira com Marco Siqueira, CEO da WTorre, e outros representantes da empresa brasileira de engenharia para garantir a continuidade do projeto da nova Vila Belmiro, costurado durante a gestão de Andrés Rueda, que deixa o cargo em janeiro. Mesmo com planos de levar mais jogos para o Pacaembu e até para outros locais do Brasil onde o clube alvinegro é popular, Teixeira já falava em sua campanha eleitoral que a ampliação do estádio era uma de suas prioridades.

“O futuro para o Santos é grande, apesar do momento histórico difícil. A gente sabe que o que vem à frente é muito maior”, disse Siqueira, em vídeo publicado pelo Santos. “Nosso compromisso com o Santos Futebol Clube, com sua torcida e com a cidade, ele permanece e está vivo. Não só vivo como maior do que é, e o que a gente vê agora para 2024, já para o início, é o seguimento desta parceria entre WTorre e Santos Futebol Clube”, concluiu.

A diretoria do Santos assinou, em setembro, um Memorando de Entendimento com a WTorre para construir seu novo estádio. A futura arena terá capacidade para receber 35 mil torcedores, muito superior ao limite atual, que é de 16 mil. A assinatura liberou o início dos processos para a regularização do projeto e captação de verbas para as obras. Na prática, o clube e a WTorre podem ir em busca da aprovação dos órgãos públicos e de verbas para o investimento, por meio da pré-vendas de benefícios e patrocínios.

Com a obra da nova Vila Belmiro encaminhada, Teixeira revelou, em entrevista exclusiva ao Estadão, às vésperas das eleições santistas, que o torcedor da capital, do ABC e até do interior terão caminhos mais rápidos para chegar ao estádio. “Alinhamos com o governo do Estado, que vai investir na malha ferroviária, que teremos trens exclusivos, do interior, do ABCD e da capital, em todos os dias de jogos voltados, direcionados e ampliados para atender a torcida”, anunciou.

Nas tratativas, seriam menos de 40 minutos para o deslocamento até a Baixada. “Com (rodovias) Imigrantes e Anchieta estranguladas, com graves problemas de locomoção, nós criamos a opção da malha ferroviária. O projeto já existia, mas demos a solução para dias de jogos. Ela acabará com encontros de torcidas. Será algo fantástico.”

Mesmo com os grandes planos para a Vila, o presidente eleito espera fazer bom uso do Pacaembu. “Com o Pacaembu, que vai ser reaberto em janeiro, estamos negociando e não mudará em nada, faremos jogos lá, a estreia do novo Pacaembu com jogo oficial. Já assinamos a carta de intenção, me comprometi. Vamos fazer o match day no Pacaembu e instalá-lo na construção da nova arena. Pretendemos ter memorial das conquistas nos dois estádios. Faremos interatividade com torcedor no Brasil e no mundo acompanhando nossas atividades. Até da base.”

