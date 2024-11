Marcelo Teixeira discute e chama torcedores santistas para briga após protesto na Vila Belmiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2024 - 20:07 Para compartilhar:

A vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova, com iminente acesso à elite do Brasileirão, não foi suficiente para um clima de paz na Vila Belmiro neste sábado. Torcedores do clube se voltaram ao camarote da presidência protestando contra Marcelo Teixeira após o jogo pelo fato de ele bancar o técnico Fábio Carille e o dirigente não gostou nada, retrucou e até chamou os críticos para a “porrada”. Amparado por muitos “convidados”, também querendo briga.

Os santistas tentaram chegar ao local onde Marcelo Teixeira estava com a família e acompanhado de muitos conselheiros e uma enorme discussão se instalou. Alguns tentavam defender o mandatário com a justificativa que “o time subiu.”

Mas os torcedores pareciam não satisfeitos. O filho do dirigente e sua mulher perderam a paciência e retrucaram as acusações e o clima ficou quente. Em vídeos divulgados por torcedores nas redes sociais, é possível ver que os seguranças do clube tiveram de agir para evitar um confronto.

Muitos reclamaram que o dirigente “se acha o dono do Santos” e não dá ouvidos para as cobranças das arquibancadas. Também reclamaram do alto número de conselheiros, dirigentes e amigos do presidente presentes no local.

A Polícia Militar também acabou acionada e impediu que os torcedores chegassem ao último piso da Vila Belmiro, onde fica o camarote presidencial. Apenas após o estádio ter sido esvaziado que Marcelo Teixeira deixou o local. Mas com a segurança reforçada para evitar possíveis atritos do lado de fora.