Marcelo Teixeira descarta Luís Castro no Santos, mas deixa porta aberta para o futuro

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, descartou a contratação de Luís Castro para a temporada 2025. Uma das principais opções do clube paulista, o treinador português não atendeu aos prazos estabelecidos pelo time da Vila Belmiro na negociação, o que pôs fim ao acordo.

“Ele condicionou que havia a necessidade de aguardar uma data porque ele também estava resolvendo questões profissionais. E gostaria de ter essa espera. E o Santos não podia esperar. Nós esperamos até o limite, demos um prazo a ele e aos seus representantes. E a partir daquele limite nos sentimos praticamente livres e desimpedidos para fazer outra negociação”, afirmou Teixeira, em entrevista à rádio Bandeirantes.

O dirigente santista afirmou que a negociação foi produtiva e respeitosa. “Luís Castro foi muito gentil, atencioso e profissional. Adiantamos bem, avançamos nas questões contratuais e financeiras. Ele até tinha certo tipo de dificuldade porque no contrato anterior que existiu, que ele trabalhou num clube brasileiro, me parece que ele fez questão de ver nossa estrutura porque, até então, informavam algo para ele do centro de treinamento, das dependências, da área de saúde e acabaram não sendo aquelas que estavam sendo informadas e prometidas”, declarou.

“Ele fez questão de mandar o seu representante aqui em Santos. Ele conferiu todas as nossas instalações e eles aprovaram tudo. Nós tivemos uma negociação em alto nível, em alto estilo”, completou Teixeira. Antes de ser cotado para comandar o Santos, Luís Castro foi treinador do Botafogo durante boa parte da temporada passada, antes da derrocada do clube carioca na disputa do Brasileirão.

Apesar do desfecho sem acordo, Teixeira deixou as portas abertas para Castro no futuro. “Nós conversamos bastante. Mantivemos até contato no último dia do prazo. Conversamos por telefone por quase 20 minutos com o Luís Castro. Nessa conversa, exatamente tentando fazer com que ele pudesse antecipar o prazo e ele tentando explicar que não tinha condições. Eu entendi isso, ele também entendeu a nossa posição de realmente colocarmos em prática o planejamento. Foi muito bem e em alto nível essa negociação e conversação. As portas estão abertas, com certeza, para o técnico português.”

Antes de informar sobre o fim das negociações com o português, Teixeira já havia afirmado que tinha acertado com o novo treinador do Santos. No entanto, se recusou a revelar o nome alegando que o técnico teria contrato em vigor ainda com um clube brasileiro. O presidente santista não revelou um prazo para anunciar o treinador do time para 2025.