Marcelo Tas poderá voltar à Band para apresentar ‘replay’ do Masterchef

O apresentador Marcelo Tas, que comandou o CQC entre 2008 e 2014 na Band, foi chamado de volta pela emissora. A ideia é de que ele lidere a nova edição que o Masterchef fará às terças-feiras e, consequentemente, tocar nos projetos, de acordo com informações do ‘Notícias da TV’.

Segundo a reportagem, Tas se reuniu nessa quinta-feira (7) com André Aguera, vice-presidente executivo da emissora.

O novo projeto envolvendo o Masterchef contará com um conteúdo que vai além de uma simples reprise. A ideia é oferecer interação com as redes sociais, reprodução de memes e até mesmo erros dos cozinheiros, pequenos acidentes etc.

Vale lembrar que a exibição ao vivo e original do programa passará a ocorrer aos domingos a partir da próxima temporada, marcada para estrear no dia 24 deste mês.