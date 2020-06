Marcelo Tas diz que Bolsonaro o processou, perdeu e deve R$ 2 mil

O apresentador Marcelo Tas disse, durante uma entrevista no canal de José Luiz Datena no YouTube, nesta quinta-feira (25), que foi processado por Jair Bolsonaro. O presidente perdeu, e deve para Tas cerca de R$ 2 mil desde o ano passado. “E ele já me processou, já tentou me calar, o que acho inadmissível de um político. Um político não pode processar comunicadores”, disse.

Marcelo ainda afirmou que doaria o valor que o presidente está devendo a ele para o auxílio emergencial, transformando essa situação ruim em algo bom para outras pessoas. Em 2017, Bolsonaro perdeu uma ação por danos morais movida contra Tas, após o jornalista chamá-lo de racista e homofóbico. O valor de R$ 2 mil é referente aos gastos com advogados que Marcelo Tas teve com esse processo.

