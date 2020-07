Marcelo sofre lesão muscular e não deve mais jogar Campeonato Espanhol

O lateral brasileiro Marcelo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e poderia ficar de fora do restante do Campeonato Espanhol, informaram nesta sexta-feira o Real Madrid e a imprensa espanhola.

O clube merengue não revelou o tempo de ausência de Marcelo, se limitando a dizer que o o jogador “depende de uma evolução”.

Segundo a imprensa espanhola, Marcelo precisará de cerca de três semanas para voltar a jogar, o que significa que o brasileiro não poderá entrar em campo nas quatro últimas rodadas do Campeonato Espanhol, que termina em 19 de julho.

“Se a recuperação seguir seu curso, ele poderá estar na volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, em 7 de agosto”, escreveu em seu site o jornal esportivo ‘As’.

O técnico do Real Madrid, o francês Zinedine Zidane, revelou na quinta-feira em coletiva de imprensa que Marcelo “sofreu uma pequena, e tomara que seja muito pequena, lesão”, após o lateral não treinar com a equipe antes do confronto desta sexta-feira contra o Alavés.

