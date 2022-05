Marcelo sinaliza desejo de permanecer no Real Madrid: ‘Quero continuar sendo grande’

Jogador com mais troféus de campeão na história do Real Madrid, o lateral-esquerdo Marcelo participou do Media Day promovido pela equipe espanhola para a final da Champions League e respondeu alguns questionamentos da imprensa. As informações são do GE.

Ao ser perguntado se continuaria no clube após a decisão contra o Liverpool, o jogador sinalizou o desejo de permanecer na equipe. “Sempre pensei que poderia chegar muito alto com o Real Madrid. Nunca duvidei das minhas capacidades e disse a mim mesmo que iria ser grande dentro do clube. Quero seguir sendo”, disse. “Sabe o que vai acontecer amanhã? Eu também não. Tenho uma ideia clara, já disse isso mil vezes”, acrescentou Marcelo.





O atleta tem contrato com o Real até o dia 30 de junho de 2022. Capitão da equipe, Marcelo tem amargado a posição do banco nesta temporada, deixando a faixa para o atacante Benzema. Contudo, conforme o treinador Carlo Ancelotti, o lateral é o capitão dos merengues e será também na final da Champions League.