Marcelo Serrado protagoniza campanha publicitária de cannabis medicinal

Já está ‘na rede’ o filme publicitário da campanha “Você no seu melhor”, da Endogen, uma healthtech especializada em nutrição clínica e cannabis medicinal. Com Marcelo Serrado como protagonista, o vídeo centraliza sua mensagem na importância de cuidar tanto da mente quanto do corpo, enfatizando como a cannabis medicinal pode ser uma forte aliada no equilíbrio da saúde e bem-estar.

Com duração de um minuto, o filme foi produzido pela Hâpú Coletivo Audiovisual em parceria com a equipe de marketing da Endogen. Nele, Serrado é retratado em diferentes momentos de seu dia a dia – acordando, se exercitando, lendo roteiro em casa, em contato com a natureza, saindo para compromisso – e mostra os produtos de nutrição clínica da marca como parte de sua rotina.

A narrativa do filme compara o corpo humano a uma máquina, onde cada órgão funciona como uma engrenagem essencial para o bom funcionamento do todo. No entanto, à medida que as demandas diárias aumentam, esse equilíbrio se perde. É nesse ponto que os produtos da Endogen entram em cena, ajustando as engrenagens e restaurando a harmonia do corpo.

Ciência

De acordo com Lukas Fischer, CEO da Endogen, a escolha de Marcelo Serrado como embaixador da campanha foi estratégica. A ideia é trazer sensibilidade e inspiração, ao mesmo tempo em que se aborda a realidade de quem enfrenta uma rotina agitada. O ator, que há quatro anos foi diagnosticado com Síndrome do Pânico, Burnout e ansiedade, encontrou na terapia com canabidiol (CBD) – um dos componentes da cannabis – uma forma eficaz de lidar com essas condições.

A campanha “Você no seu melhor” tem como objetivo reforçar o posicionamento da Endogen como uma marca comprometida com a “Ciência para a Vida”. O foco é alcançar um público a partir dos 45 anos que busca alternativas fitoterápicas com comprovação científica para melhorar tanto a saúde física quanto a mental, promovendo uma vida com mais qualidade.

Com duração até o final de novembro, a campanha será amplamente veiculada nas redes sociais – YouTube, Instagram, Facebook e LinkedIn – além de outros canais de comunicação da Endogen, como o website, e-mail marketing e WhatsApp.