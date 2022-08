Marcelo Ryan se despede do Bahia e será novo reforço de clube japonês

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 22:59 Compartilhe

No Bahia desde 2019, o atacante Marcelo Ryan está de saída do clube para ser o novo reforço do Yokohama FC, líder da segunda divisão japonesa, onde se juntará aos brasileiros Gabriel (ex-Atlético-MG), Rhayner (ex-Vitória) e Saulo Mineiro (ex-Ceará). Contratado junto ao Confiança para a equipe sub-17, logo se destacou e já foi promovido ao sub-20, categoria em que seguiu sendo um dos destaques. Em janeiro de 2021, pelo Campeonato Brasileiro, fez sua estreia no profissional, no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG.

Ao todo foram 29 jogos pelo profissional do Esquadrão, com sete gols marcados e uma assistência, tendo participado da conquista da Copa do Nordeste em 201. Neste ano, balançou a rede duas vezes, sendo um dos tentos diante do Azuriz, gol que levou a partida às penalidades e consequentemente a classificação do Bahia na Copa do Brasil.

Através das redes sociais, o jovem de 20 anos se despediu e se declarou ao Bahia ‘Serei pra sempre um torcedor’.

