Marcelo Rubens Paiva é agredido durante homenagem no bloco Baixo Augusta

O escritor e músico Marcelo Rubens Paiva, autor de obras conhecidas como “Feliz Ano Velho” e “Ainda Estou Aqui“, foi alvo de agressões quando participava do desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, realizado na tarde deste domingo, 23, no centro de São Paulo. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles.

O bloco promoveu homenagem ao escritor do livro que deu origem ao filme de Walter Salles indicado ao Oscar. Marcelo usava uma máscara com imagem de Fernanda Torres, que faz o papel de Eunice Paiva, mãe do autor, no longa “Ainda Estou Aqui” e carregava o estandarte do bloco quando foi agredido.

Um folião arremessou uma mochila em direção ao homenageado, dando início a um princípio de tumulto.

Apesar da confusão, o Acadêmicos do Baixo Augusta manteve a programação que homenageia a trajetória de Marcelo.

Já de acordo com reportagem do UOL, o autor e integrantes do bloco teriam deixado o cordão de isolamento para discutir com o homem que fez o lançamento em direção ao escritor.

Membros da organização precisaram intervir.

“Apesar do susto, está tudo bem, não machucou. Eu não entendi por que eu fui atacado”, disse Marcelo Rubens Paiva em entrevista ao UOL, destacando que a agressão foi direcionada a um cadeirante que estava se divertindo, assim como os demais ali presentes.

A concentração ocorreu às 13h na esquina da avenida Paulista com a rua Consolação, Centro da capital. Durante a homenagem, o bloco tocou a música “É Preciso Dar Um Jeito, Meu Amigo”, de Erasmo Carlos, que faz parte da trilha sonora do filme.

O escritor acompanhou o cantor Wilson Simoninha em algumas estrofes da música e gritou “Viva a Fernanda Torres. Viva Walter Salles”.

O filme estrelado por Fernanda Torres recebeu três indicações ao Oscar 2025: Melhor Filme, Melhor Atriz e Melhor Filme Internacional. A cerimônia de entrega da premiação, quando só ganhadores serão revelados, coincide com o domingo de Carnaval, em 2 de março.