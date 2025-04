Marcelo Rubens Paiva desativa perfil no X após exposição de posts sobre sexo

Em evidência desde o sucesso de “Ainda Estou Aqui”, filme inspirado no livro que escreveu e ganhador do Oscar 2025, Marcelo Rubens Paiva, de 65 anos de idade, desativou seu perfil no X, o antigo Twitter, após algumas de suas postagens mais ousadas viralizar na rede social.

“Não posso ser amigo de alguém que não achava a Mara [Maravilha] mais gostosa que a Xuxa”, dizia uma publicação de Rafinha Bastos, que foi respondida por Paiva. “Muito mais gostosa e safada”, disse ele, que também revelou crush em Gloria Pires e em Cleo.

“Gloria Pires está muito sexy e charmosa nesta novela. Uma gostosa… Puxou a filha”, escreveu. “Se a Cleo Pires tuíta que acabou de publicar uma foto, passa a ser uma ordem ver”, disse em outro post. “Quando recebo aqui de Cleo Pires ‘estou no Instagram’, entendo por que pagaram um bilhão por este aplicativo”, falou em mais uma mensagem.

Em outras publicações, Marcelo Rubens Paiva diz:

“Tô com tesão nessa Maria de Fátima tarada”;

“sonhei que um amigo fez um filme pornô com a Dilma Rousseff. Este Carnaval me deixa maluco. Acaba logo!”;

“ninguém mais se interessa pelas músicas de Sandy. Já pelo seu cu…”;

“se sexo oral causa câncer, a vida perdeu 50% da sua graça”.

A repercussão dividiu opiniões. Enquanto alguns internautas criticaram a postura de Paiva, outros saíram em defesa do escritor.

“O cancelamento do Marcelo Rubens Paiva por gostar de sexo e deixar claro que gosta foi a coisa mais Geração D de Damares que eu vi em um bom tempo”, disse um.

“Todo esse ‘auê’ contra o Marcelo Rubens Paiva também é capacitismo”, completou outro, acusando Paiva de ter sido vítima de preconceito por ser PcD (pessoa com deficiência).

“As pessoas descobrindo os tuítes do Marcelo Rubens Paiva nunca leram ‘Feliz Ano Velho’, né?!”, analisou outro ao citar outro livro escrito pelo autor. “Marcelo Rubens Paiva deveria voltar. Temos que reivindicar o direito à safadeza”, completou mais um.