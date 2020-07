Marcelo revela que quase foi emprestado pelo Real Madrid: ‘Não aceitei’

Já se passaram mais de 13 temporadas desde a sua chegada ao Real Madrid, mas Marcelo ainda se lembra de seus primeiros momentos no clube espanhol depois de deixar o Fluminense com apenas 18 anos. E eles foram de indefinição de acordo com o próprio lateral-esquerdo brasileiro, que revelou que quase foi emprestado a outro time europeu na época.

“Na vida, temos algumas oportunidades que não podemos perder. O Real Madrid queria me emprestar, mas não aceitei. Sabia que um dia seria importante para o clube. Você tem que se agarrar às oportunidades que aparecem”, afirmou Marcelo em um vídeo divulgado por um patrocinador em seu canal no YouTube. O técnico do time de Madri na ocasião era o italiano Fabio Capello.

O brasileiro, hoje com 32 anos, se tornou um dos grandes nomes da história do Real Madrid com quatro títulos da Liga dos Campeões da Europa, quatro taças do Campeonato Espanhol e quatro troféus do Mundial de Clubes da Fifa, entre outras conquistas coletivas e individuais. O lateral-esquerdo tem mais de 500 jogos com a camisa merengue e tem tido mais tempo em campo desde o retorno do técnico francês Zinedine Zidane.

Marcelo não se esqueceu de quem foi a sua inspiração no futebol e na vida. “Minha inspiração sempre foi meu avô. Me ajudou em praticamente tudo. Deixando seu trabalho para me ajudar. Me ensinou a dirigir, me levou muitas vezes para treinar, me levava para ver seus jogos”, finalizou.

O lateral-esquerdo está na luta por mais um título do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões nesta temporada. Líder do torneio nacional com quatro pontos a mais (77 a 73) que o rival Barcelona, o Real Madrid encara o Alavés nesta sexta-feira, pela 35.ª rodada. Na competição continental, está nas oitavas de final contra o Manchester City.

