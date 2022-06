Marcelo recebe homenagem de CR7 após deixar Real Madrid: ‘Um irmão que o futebol me deu’

Cinco vezes melhor do mundo e maior artilheiro da história do Real Madrid, Cristiano Ronaldo usou suas redes sociais para homenagear o brasileiro Marcelo, que deixou o clube espanhol oficialmente na última segunda-feira (13).

“Mais do que um companheiro de equipe, um irmão que o futebol me deu. Dentro e fora dos campos, um dos maiores craques com quem tive o prazer de partilhar um balneário. Vai com tudo nessa nova aventura, Marcelo”, escreveu o astro português.





Nos comentários da publicação de CR7, Marcelo agradeceu a homenagem do português. “Meu parceiro da vida! Muito obrigado”, respondeu.

O atacante e o lateral-esquerdo atuaram juntos no Real Madrid entre 2009 e 2018. Juntos, os amigos conquistaram quatro edições da Champions League, três títulos do Mundial de Clubes, três Supercopas da Europa, duas vezes o Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha.