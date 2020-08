Marcelo projeta estreia do Operário na Série B: ‘Começar vencendo faz a diferença’ Meio-campista entende que, mesmo sem a presença da torcida, duelo contra o Figueirense precisa ter o fator casa como determinante para o Fantasma

O Operário-PR estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Figueirense neste sábado (8) às 16h no estádio Germano Krüger. O meio-campo Marcelo, que está indo para a segunda Série B pelo Fantasma, destacou a importância de a equipe iniciar a competição com o pé-direito, ainda mais jogando em casa.

– Em uma competição de pontos corridos, dois fatores sempre acabam fazendo a diferença lá na frente. O primeiro, claro, é vencer as partidas em casa. E o segundo é vencer nas primeiras rodadas, o que acredito que foi um dos pontos que acabou nos prejudicando ano passado, já que perdemos muitos pontos no início. Temos esta consciência que começar vencendo faz a diferença e é com este pensamento que iremos entrar em campo no sábado – destacou.

O retorno de Marcelo ao Operário foi oficializado no dia 21 de julho. Desde então, o meia vem treinando forte com a equipe e está se sentindo muito bem para a partida de logo mais:

– Estava em atividade quando acertei o meu retorno ao Operário e desde que cheguei estou trabalhando muito forte, então, me sinto 100% pronto para esta estreia na Série B. O nosso elenco é de muita qualidade, sinto que o time está encaixando e sabemos que o Figueirense é um time de qualidade, temos que respeitar o nosso adversário. Mas, dentro de casa, temos que impor nosso ritmo com uma marcação forte para sair no final do jogo com os três pontos.

