Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, fala sobre queda de energia na Arena Castelão: “a gente lamenta” Jogo foi interrompido aos 44 minutos e encerrado por falta de energia no estádio

Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Castelão, Fortaleza e Palmeiras empataram pelo placar de 0 a 0, em partida que ficou marcada por queda de energia e que acabou tendo que ser encerrado pelo árbitro aos 44 minutos do segundo tempo.

Ainda dentro do campo, em entrevista pelo canal Premiere, o presidente do Leão do Pici, Marcelo Paz, comentou sobre o apagão de energia que acabou antecipando o apito final da partida.

“Falamos com os responsáveis pela Arena Castelão que informaram que estourou um disjuntor que alimenta o estádio e não teria tempo hábil para consertar. A gente lamenta… no finalzinho ali buscando a vitória, mas faz parte. Não temos controle sobre tudo”, falou Marcelo. Minutos depois da declaração do presidente do Fortaleza, o árbitro determinou o encerramento do jogo.

Além da declaração do Presidente, o Fortaleza também lançou uma nota oficial: “Foi identificada uma explosão de um poste de energia do lado de fora do estádio e, por consequência, houve o mesmo problema em uma subestação da Arena Castelão. A partida não irá retornar, segundo o setor de Operações do Estádio e Arbitragem. As equipes foram orientadas a irem aos vestiários”.

