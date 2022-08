Marcelo Paz celebra apoio da torcida em vitória diante do Internacional

Parceria Lance & IstoÉ 08/08/2022 - 22:54 Compartilhe

Com quase 40 mil pessoas presentes na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Internacional por 3 a 0 e deu mais um passo para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Mesmo com um jogador a menos desde os 29 minutos do primeiro tempo, devido à expulsão do atacante Romarinho, o Leão do Pici contou com o apoio da torcida, criou inúmeras chances e conquistou uma vitória elástica dentro de casa.

Para Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, o incentivo das arquibancadas foi essencial para o bom desempenho dentro das quatro linhas. ‘A torcida abraçou o time, empurrou, vibrou, e mesmo com um jogador a menos, diante de um adversário difícil, nós conseguimos fazer uma grande partida. A força da arquibancada foi fundamental nessa vitória maiúscula. Conseguimos levar o nosso maior público até aqui na Série A e vamos trabalhar para que isso seja uma tendência no segundo turno’, afirmou Paz.

Mesmo com a desvantagem numérica em relação ao adversário, a equipe comandada por Vojvoda foi intensa e conseguiu impor seu estilo de jogo. Antes da partida contra o Inter, o Fortaleza teve pela primeira vez desde março a semana livre para treinamentos. O bom desempenho nas partidas recentes também foi comemorado por Marcelo Paz.

‘Ganhamos as duas primeiras partidas do turno e estamos a cinco jogos sem sofrer gols jogando em casa. A equipe está evoluindo e conquistando resultados importantes. Diante do Inter, a sinergia entre o time e a torcida foi incrível, e isso ajudou muito na performance dos atletas. O apoio dos torcedores é fundamental para seguirmos atuando em alto nível’, completou o dirigente.

A um ponto do Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Leão terá outra semana de treinos e entra em campo no domingo (14), no Clássico-Rei, diante do Ceará. Mesmo com mando do rival, o Fortaleza terá direito a 30% da carga de ingressos. A partida será disputada às 16h, no Castelão.

