Marcelo Nova faz show de lançamento do seu novo álbum de inéditas no Bourbon Street

Após 10 anos, Marcelo Nova retorna à sua carreira solo com seu novo álbum de canções inéditas, “As Cartas Que Eu Nunca Enviei”! E o show de lançamento está marcado para a próxima quinta-feira, 17 de agosto, no Bourbon Street, em São Paulo.

Além de músicas do mais recente trabalho solo, Marcelo traz grandes sucessos da sua carreira, passando também por hits do Camisa de Vênus, banda de rock formada em Salvador nos anos 80 que trouxe sua consagração como vocalista do gênero.

O novo disco, produzido em parceria com Drake Nova, traz Marcelo no auge dos seus textos, lapidados e refinados há mais de 40 anos por ele, hoje com 71 de idade.

Os temas das 12 canções do álbum são tão diversos quanto as abordagens musicais que os acompanham. O rock and roll visceral e altamente contagiante de “Fios Desencapados”, o primeiro single do álbum, é acompanhado de uma letra irônica e intrigante sobre um relacionamento tenso.

A faixa título, “As Cartas Que Eu Nunca Enviei” é um texto dilacerante sobre o sofrimento de um servo que sabe que nunca poderá estar com sua rainha, acompanhado por um arranjo de Drake Nova surpreendente, recheado de cordas e metais, que soa clássico, pesado e longínquo, como pede a letra. Isso sem contar o épico de quase 10 minutos “O Lado Errado do Trilho do Trem” que é, justamente, sobre ter nascido do lado errado do trilho do trem, mesmo sem saber qual seria o lado certo.

Seria ousadia dizer que “As Cartas Que Eu Nunca Enviei” é o disco mais surpreendente de Marcelo Nova. Mas, por outro lado, seria ousadia dizer que não é. Nele Marcelo reafirma seu talento e prova, mais uma vez, que não há texto no rock brasileiro que se aproxime do refinamento, intensidade e capacidade de identificação dos seus. Marcelo Nova continua escrevendo sobre tudo com o que o ser humano sempre conviveu e sempre conviverá: amor, ódio, sexo, dor, medo, alegrias indescritíveis e tristezas inacabáveis. Marcelo Nova escreve sobre nós.

O álbum está disponível em CD e em todas as plataformas digitais.

Serviço

Local: Bourbon Street | Rua Dos Chanés, 127 – Moema – SP

Reservas na casa: Rua dos Chanés 194 – de 3ª.f a sábado das 12h às 19h, Domingos das 12h às 17h – Sem taxa de conveniência

Fone para reservas: (11) 5095-6100

WhatsApp para reservas (somente texto): +5511 9 7060-0113

Venda – Sympla – https://bileto.sympla.com.br/event/84881

Data: 17/08/2023 – 5ª.feira

Horário: 21h30





Abertura da casa: 19h

Duração: 80 minutos aproximadamente

Couvert Artístico: R$ 75,00 (1º.Lote)

Classificação indicativa: 18 anos e 16 anos acompanhado de responsável

Capacidade: 350 pessoas

Estacionamento/ Valet: estacionamentos na região

Aceita todos os cartões de débito e crédito.

Acessibilidade motora , Ar condicionado e Ventilação natural

Wi-fi – solicitar senha na casa

Homepage: http://www.bourbonstreet.com.br

