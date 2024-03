Marcelo Moreno volta ao Cruzeiro para jogo de despedida

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/03/2024 - 13:20 Para compartilhar:

O experiente atacante boliviano Marcelo Moreno, de 36 anos, treinará temporariamente com o Cruzeiro para fazer um jogo de despedida antes de se aposentar do futebol, informou o clube nesta quarta-feira (13).

“Atendemos ao seu desejo de retornar ao clube, se preparar junto ao elenco principal e enfim ter a despedida digna que ele merece do futebol, no Mineirão lotado, em uma partida festiva em sua homenagem”, disse o diretor de futebol do Cruzeiro, Pedro Martins, em um comunicado.

A data do jogo de despedida de Moreno ainda não está definida, afirmou o clube na mesma nota.

Maior artilheiro (31 gols) e jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção da Bolívia (108 jogos), Marcelo Moreno retorna pela quarta vez ao clube celeste.

Em suas passagens anteriores, foi duas vezes campeão mineiro (2008 e 2014) e levantou o Brasileirão em 2014, o último conquistado pelo Cruzeiro.

Além dos 43 gols em 122 jogos, Moreno fez um empréstimo à ‘Raposa’ durante sua última passagem (2020-22), quando a equipe corria o risco de cair para a Série C, antes de Ronaldo comprar a SAF do clube.

Marcelo Moreno estava livre no mercado desde dezembro, quando deixou o Independiente del Valle, do Equador.

Um mês antes, fez seu último jogo pela seleção boliviana, na derrota para o Uruguai por 3 a 0, em Montevidéu, pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

