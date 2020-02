Marcelo Moreno treina como titular e deve reestrear pelo Cruzeiro no domingo

O atacante Marcelo Moreno está cada vez mais próximo de reestrear pelo Cruzeiro na partida contra o Uberlândia, domingo, pelo Campeonato Mineiro. Confiante na regularização, o técnico Adilson Batista já colocou o jogador entre os titulares no treino desta quarta-feira.

O nome do boliviano precisa aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira, data limite para o procedimento ser realizado, segundo o regulamento da entidade para os torneios estaduais. Se isso acontecer, ele está liberado para atuar pelo Cruzeiro.

A reestreia será antes do previsto. Em sua apresentação, há uma semana, Marcelo Moreno preferiu não colocar uma data, mas afirmou que gostaria de entrar em campo pelo menos para o clássico com o Atlético Mineiro, dia 7 de março.

Além de colocar Marcelo Moreno no ataque, Adilson Batista fez outras duas mudanças na equipe no treino desta quarta-feira. Valdir será o titular no lugar do lateral-direito Edilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Arthur ganhou uma oportunidade na vaga de Cacá na defesa.

Outra alteração será tática. O treinador trocou o 4-2-3-1 pelo 4-3-3. O meio de campo contou com três volantes (Jadsom, Pedro Bicalho e Filipe Machado) e o ataque, além de Marcelo Moreno, foi formado por Maurício e Everton Felipe.

A equipe que treinou nesta quarta-feira foi teve: Fábio; Valdir, Arthur, Léo e João Lucas; Machado, Pedro Bicalho e Jadsom; Maurício, Everton Felipe e Marcelo Moreno. A definição da equipe deve sair nesta quinta, quando o Cruzeiro faz um jogo-treino contra o time sub-17 do clube.

ADIADO – O retorno de Robinho vai demorar um pouco mais. Recuperado da cirurgia no joelho esquerdo para correção de uma lesão no ligamento colateral medial, o meia sentiu um incômodo na panturrilha direita, ficou fora do treino e não terá condições de enfrentar o Uberlândia.