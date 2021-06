Marcelo Moreno pede desculpas por responsabilizar Conmebol por contágios de covid-19

O atacante Marcelo Moreno, afastado da seleção da Bolívia por estar infectado por covid-19, se retratou nesta quinta-feira da mensagem publicada no Instagram em que culpava a Conmebol pelos contágios na Copa América 2021.

“O que foi expressado na publicação da minha conta no Instagram não foi uma declaração textual que dei pessoalmente, razão pela qual não foi minha intenção gerar polêmica, ofender ou questionar, a Confederação Sul-Americana de Futebol, nem suas autoridades”, declarou o maior artilheiro da história da seleção boliviana na mensagem transmitida na noite de quarta-feira.

Segundo Moreno, atual artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, a “preocupação” em pegar o coronavírus “foi interpretada incorretamente” pelos integrantes de sua assessoria de imprensa.

“Foram dias muito difíceis para todos e com muita pressão depois das Eliminatórias, e dentro desse cenário tudo isso aconteceu”, acrescentou o atacante do Cruzeiro.

O jogador, que fará 33 anos na sexta-feira, causou polêmica na terça-feira por uma mensagem publicada no Instagram, na qual acusava a Conmebol de contágio do covid-19 durante o torneio.

“Obrigado à Conmebol por isso. A culpa é toda sua !!!”, escreveu o boliviano depois que a autoridade sanitária brasileira notificou cinquenta casos de coronavírus vinculados à Copa América.

“Se uma pessoa morrer, o que você vai fazer? O que só importa para você é o DINHEIRO. A vida do jogador não vale nada ???”, acrescentou o jogador.

Na retratação Marcelo Moreno valorizou o “esforço” da Conmebol para organizar a Copa América após as desistências da Colômbia, em meio a vilonetos protestos contra o governo, e da Argentina, por conta da pandemia, como co-organizadores.

“Nada me deixou mais animado do que continuar competindo com a bolívia na Copa América (…) mas quando cheguei ao Brasil, meus exames deram positivo. Por enquanto, o curso dessa doença não me permite ter certeza sobre quando poderie voltar”, comentou.

A Bolívia, que perdeu por 3 a 1 no domingo para o Paraguai na estreia, fará sua segunda partida contra o Chile nesta sexta-feira na Copa América, em Cuiabá.

