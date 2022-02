Marcelo Moreno não se acerta com o Cruzeiro e vai deixar o clube O jogador e a Raposa não entraram em acordo financeiro e depois de duas temporadas, o atacante sairá da equipe celeste

O atacante Marcelo Moreno vai deixar o Cruzeiro. Nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, o jogador postou um vídeo se despedindo da Raposa. Moreno deve seguir para o Cerro Porteño, do Paraguai, que lhe fez proposta e aguardava o sim do centroavante.

Moreno e Cruzeiro não entraram em acordo financeiro, sendo que o jogador está recebia acima do teto salarial proposto pela nova gestão, comandada por Ronaldo.

O atacante chegou até a propor uma redução drástica no salário, mas teria de aceitar também uma redução do seu tempo contratual, que iria até o fuim de 2022. O time azul queria lhe oferecer três meses de acordo, assim como fez com o goleiro Fábio, que não aceitou e deixou o time azul.

Agora, as partes trabalham para acerter os trâmites da rescisão contratual. O Cruzeiro tem dívidas com o atacante, e ainda haverá uma negociação sobre o que será feito para sanar a dívida.

Moreno estava na terceira passagem, pelo clube mineiro. Foram 54 jogos, marcando nove gols, sem muito brilho na Raposa, desde que voltou, em 2020. O atacante voltou da China, deixando de ganhar R$ 50 milhões até o fim do contrato com os chineses.

Nesta jornada pelo Cruzeiro, Moreno ficou longe dos bons desempenhos de outros tempos. Entre 2007 e 2008, marcou 21 gols em 33 jogos. No ano de 2014, fez 52 jogos e balançou as redes em 23 vezes.

