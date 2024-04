Marcelo Moreno diz que Gabigol pode ir para o Cruzeiro e elogia atacante: ‘É craque’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/04/2024 - 20:10 Para compartilhar:

O ex-jogador Marcelo Moreno falou sobre o futuro de Gabriel Barbosa, o Gabigol, nesta terça-feira. O ídolo cruzeirense apontou que o atacante não deve permanecer no Flamengo, e o destino seria Minas Gerais, para vestir a camisa do Cruzeiro.

“Eu acho, pelo que eu ouvi, que ele (Gabigol) pode pintar no Cruzeiro”, disse Moreno em participação no programa “Os Donos da Bola”, da Band. Para o ex-jogador, o atacante flamenguista “é craque”, e a negociação pode ser motivada pela nova gestão da SAF do Cruzeiro, que agora tem o empresário Pedro Lourenço como acionista majoritário.

“Ele (Pedro Lourenço) vai ter que investir em um grande jogador, vai ter que contratar. Alexandre Mattos chegou no clube, é um cara que conhece o Cruzeiro. Sei que gosta de trazer jogador da capacidade do Gabigol. Posso falar muito porque sou atacante. Seria uma excelente contratação”, afirmou Marcelo Moreno.

Gabigol se reapresentou nesta terça-feira ao Flamengo após 36 dias afastado, e foi recebido com aplausos no centro de treinamento rubro-negro. O atacante foi punido com dois anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping e conseguiu efeito suspensivo.