Marcelo Melo perde para espanhóis na estreia em Indian Wells

O brasileiro Marcelo Melo decepcionou no seu jogo de estreia na chave de duplas do Masters 1000 de Indian Wells, disputado em quadras duras na Califórnia. Na noite deste domingo, ele e o polonês Lukasz Kubot foram precocemente eliminados ao perderem para os espanhóis Roberto Bautista Agut e David Ferrer por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

O triunfo foi uma vingança para a dupla da Espanha, pois no ano passado eles haviam perdido para Melo e Kubot nas quartas de final do Torneio de Halle, na Alemanha. Dessa vez, porém, converteram três de sete break points e só perderam o saque uma vez, eliminando os cabeças de chave número 1 do evento de duplas em Indian Wells.

Já pelo torneio masculino do Masters 1000 californiano, o croata Marin Cilic, o terceiro colocado no ranking da ATP, se deu melhor ao bater o húngaro Marton Fucsovics, número 65 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 39 minutos. Na terceira rodada, ele vai duelar com o alemão Philipp Kohlschreiber.

Também na noite deste domingo, o canadense Milos Raonic e o norte-americano Sam Querrey também se garantiram na terceira rodada. O rival do tenista dos Estados Unidos na próxima fase vai ser o indiano Yuki Bhambri.