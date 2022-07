Marcelo Melo garante vaga na final das duplas do ATP 250 nos Estados Unidos

O tenista brasileiro Marcelo Melo e o sul-africano Raven Klaasen garantiram um lugar na decisão do ATP 250 de Newport, em Rhode Island, nos Estados Unidos, ao derrotarem os anfitriões Alex Lawson e Robert Galloway de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 11/9.

Na final eles vão encarar outra dupla dos EUA: William Blumberg e Steve Johnson, que eliminaram por duplo 6/4 o indiano Ramkumar Ramanatan e o australiano John-Patrick Smith.

A classificação do mineiro Marcelo Melo e do sul-africano aconteceu neste sábado após 1h16 de disputa. Por garantirem um lugar na decisão Melo e Klaasen já asseguraram, no mínimo, 150 pontos no ranking e um prêmio de US$ 16.820 (aproximadamente R$ 91 mil).

Aos 38 anos, o tenista mineiro, que já foi número 1 do mundo, ocupa hoje o 44º lugar do ranking. Ele busca o seu 36º título da carreira em duplas. Este ano ele foi vice duas vezes e busca seu primeiro título em 2022. Klaasen é o 62º do mundo em duplas. Já Blumberg está na 109ª colocação do ranking e Johnson, o 46º