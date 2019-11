Marcelo Melo faz balanço positivo de 2019 após fechar 7º ano seguido no Top 10

A temporada de 2019 do tênis terminou e Marcelo Melo não tem do que reclamar. Após a disputa do ATP Finals, em Londres, na semana passada, quando caiu nas semifinais para os campeões franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, o duplista mineiro entrou de férias e nesta quarta-feira fez um balanço positivo do ano, já que pela sétima vez seguida fechou a maratona de competições dentro do Top 10.

Melo e seu habitual parceiro, o polonês Lukasz Kubot, encerraram 2019 como a segunda melhor dupla do mundo, com 5.000 pontos – atrás apenas dos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah (8.500). Já no ranking mundial individual de duplas, ficaram entre os Top 10: Melo em sétimo, com 4.910 pontos, e Kubot na sexta colocação, com 5.090. O brasileiro encerrou 2018 como nono do mundo, ficou em primeiro em 2017 e 2015, oitavo em 2016 e sexto colocado em 2013 e 2014.

“Começamos o ano eu machucado, o Lukasz jogou sozinho, com outro parceiro. Depois, até encontrar o ritmo, foi só em Indian Wells (em março). Aí terminando como a segunda melhor dupla do mundo e os resultados que tivemos, acho que foi uma excelente temporada. Resultados, logicamente, vão e vem. E encerramos o ano muito bem. Fizemos bom resultado no US Open, três finais seguidas (Beijing, Xangai e Viena), mais a semi no ATP Finals. Foi ótimo” analisou Melo.

“Terminar como a dupla número 2 do mundo, nós dois Top 10, fenomenal. Acho que só tem coisa positiva. Foram muito mais vitórias que derrotas e isso traz muita confiança para o ano que vem. Agora é descansar que a temporada foi longa e ir com tudo em 2020”, completou o tenista mineiro.

Melo e Kubot encerraram o ano tendo chegado a seis finais e conquistado o título do ATP 250 de Winston-Salem (Estados Unidos) – o 13.º juntos e o 33.º da carreira do brasileiro. Foram vice-campeões nos ATP 500 de Halle (Alemanha), Pequim (China) e Viena (Áustria) e nos Masters 1000 de Indian Wells (EUA) e Xangai (China). E caíram nas semifinais no ATP Finals, nos Masters 1000 de Miami (EUA) e Roma (Itália) e no ATP 500 de Washington (EUA).

Recordista brasileiro em número de títulos e também em semanas no topo do ranking da ATP (56), assim como em participações no ATP Finals – completou sete seguidas -, em 2019 Melo somou mais um recorde ao atingir 500 vitórias na estreia no ATP 500 de Washington, em julho. É o maior vencedor entre os tenistas do Brasil, passando a ser o 35.º jogador de todos os tempos a atingir essa marca – atualmente são 523.