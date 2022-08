Marcelo Melo e Klaasen derrotam belgas e avança à semi no ATP 250 de Los Cabos

Estadão Conteúdo 02/08/2022 - 23:50 Compartilhe

O brasileiro Marcelo Melo começou com vitória a disputa das duplas do ATP 250 de Los Cabos, no México. Ao lado do parceiro sul-africano Raven Klaasen, derrotou os belgas Sander Gille e Joran Vliegen por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4, em jogo das oitavas de final disputado em um 1h35min nesta terça-feira.

Cabeças número 4 do torneio, Melo e Klaasen vão buscar uma vaga nas semifinais já na quarta-feira, quando enfrentam o filipinio Treat Huey e o americano Steve Johnson, pelas quartas de final. Huey e Johnson jogaram na segunda-feira e venceram o argentino Facundo Bagnis e o mexicano Alex Hernández por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (12/10) e 6/4.

Enquanto isso, na disputa do simples do torneio mexicano, a quarta-feira trará a volta de Daniil Medvedev, número do 1 da ranking, a um campeonato de nível ATP após pouco mais de um mês. A última aparição do russo foi na eliminação para o espanhol Roberto Bautista no Aberto de Mallorca, no dia 23 de junho.

Sem jogar em Wimbledon em razão do veto imposto pelo torneio contra tenistas russo, como sanção à Rússia pela invasão na Ucrânia, Medvedev escolheu jogar no México para viver uma nova experiência. “Há muitos torneios mas sempre quero visitar novos lugares e curtir novos países. É uma cidade nova, e eu queria experimentar algo novo”, afirmou.

O retorno do número do 1 do mundo será contra o australiano Rinky Hijikata, que veio das qualis após passar por Gonzalo Villanueva e Juan Sebastián Gómez. Depois, bateu o anfitrião Rodrigo Pacheco Méndez na primeira fase.