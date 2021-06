Marcelo Melo destaca treinamentos intensos para a estreia de duplas em Wimbledon

Treinos físicos e em quadra, preparando-se para Wimbledon. Esta tem sido a rotina do brasileiro Marcelo Melo desde que chegou a Londres, na Inglaterra, na semana passada, para a disputa do Grand Slam. Ele e o polonês Lukasz Kubot jogam como cabeças de chave número 8 e estreiam diante dos americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow, que entraram na chave como “alternates”, em data a ser definida. Inicialmente, os adversários seriam o dinamarquês Frederik Nielsen e o croata Franko Skugor. Mas o primeiro foi retirado do torneio por contato próximo com caso positivo de covid-19.

Melo está na capital inglesa acompanhado do irmão e treinador, Daniel Melo, e do preparador físico Chris Bastos, que não vinham viajando com ele, em função das restrições da pandemia do novo coronavírus. “Dias de treinos intensos por aqui, com o Daniel e o Chris, tanto em quadra como físicos. Vamos seguindo na preparação e com foco em bons resultados. Sempre especial estar em Wimbledon, meu Grand Slam favorito”, afirmou.

Campeões em 2017, Melo e Kubot disputam Wimbledon juntos pela quarta vez – no ano passado o torneio não foi realizado em função da pandemia da covid-19. A partir de Roland Garros, no início de junho, o brasileiro e o polonês retomaram a parceria para esta temporada. O retorno às quadras de grama do All England Club, em Londres, é sempre especial e os treinamentos seguem fortes até a estreia.

Daniel Melo destaca a preparação. “Chegamos antes, com tempo para fazer uma bela preparação aqui para competir a partir da quarta-feira, quando começam as duplas. É um torneio muito especial para nós. Empolgação e muito treino, de toda a equipe, visando os resultados nesta edição de Wimbledon”, disse.

Chris Bastos também está confiante no trabalho da equipe para o Grand Slam. “A preparação para a grama é diferente de todos os outros torneios. Começou no Brasil, antes de viajarmos para cá, intensificando ainda mais nestes dias aqui. Esse trabalho na parte física, em conjunto com a parte técnica, com o Daniel, está sendo muito legal”, comentou.

Wimbledon começou na última segunda-feira e vai até o próximo dia 11. No ranking individual de duplas divulgado nesta semana pela ATP, Melo está em 19.º lugar, com 5.040 pontos. Kubot é o 17.º, com 5.130.

