Marcelo Melo conquista tricampeonato de duplas no ATP de Viena

O tenista brasileiro Marcelo Melo conquistou o 35º título da carreira neste domingo (1º). A parceria entre o mineiro e o polonês Lukasz Kubot se sagrou campeã de duplas masculinas do ATP 500 de Viena (Áustria) ao superar os britânicos Jamie Murray e Neal Skupski por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5, em uma hora e 55 minutos de partida.

Foi a terceira vez que Melo e Kubot levantaram a taça na capital austríaca, sendo a primeira desde que oficializaram a dupla, em 2017 – nas conquistas de 2015 e 2016, o mineiro tinha o croata Ivan Dodig como parceiro oficial. Juntos, o brasileiro e o polonês contabilizam 26 decisões e 16 títulos, sendo dois em 2020. Antes de Viena, eles foram campeões no ATP 500 de Acapulco (México).

“Foi uma partida muito apertada. Sabíamos que seria assim. Eles são uma grande equipe. Acho que conseguimos jogar como vínhamos fazendo desde o início do campeonato e isso foi muito bom. A partida foi decidida ponto a ponto”, analisou Melo, em entrevista após à partida, ao site oficial da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP).

Melo e Kubot estão empatados na 12ª posição do ranking de duplas masculinas da ATP. Com os 500 pontos somados em Viena, eles devem entrar no top-10 na atualização da próxima semana. O brasileiro e o polonês buscam vaga no ATP Finals, torneio que reunirá as oito melhores parcerias do ano entre os dias 15 e 22 de novembro, em Londres (Inglaterra).

O próximo desafio da dupla é o Masters 1000 de Paris que começa nesta segunda-feira (2).

