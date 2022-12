Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/12/2022 - 7:22 Compartilhe

Depois de dois anos à frente da unidade de Varejo do Santander, Marcelo Labuto foi exonerado do banco espanhol. A saída foi aprovada na quarta-feira, 30, pelo Conselho de Administração do banco. A informação, contudo, foi divulgada somente na quinta-feira, dia 1º. O Santander não explica qual teria sido a motivação do desligamento. Antes de ser contratado pelo Santander, Labuto foi vice-presidente do Banco do Brasil e presidente da BB Seguridade.

