Marcelo Fernandes não lamenta noite ruim do Santos: ‘Ganhamos um ponto que será útil’

Normalmente, empatar em casa com um rival na luta pelo rebaixamento é motivo de lamentação e frustração. O Santos ficou no 0 a 0 com o Cuiabá nesta segunda-feira, na Vila Belmiro, viu a torcida vaiar no fim, mas o técnico Marcelo Fernandes optou por valorizar o ponto somado no Brasileirão.

“Não foi uma noite feliz, o primeiro tempo não foi o que preparamos, mas somamos um ponto e deixei isso claro para eles (jogadores) ali dentro. Disse que essa equipe que conseguimos empatar já ganhou sete vezes como visitantes. Não tivemos uma noite boa, diante de um adversário muito forte fora de casa e que arruma muitas vitórias por não propor o jogo”, afirmou Marcelo Fernandes, tentando justificar as dificuldades encontradas por seu elenco para ameaçar o gol rival.

“Sabia que seria um jogo de paciência e a gente tentou, mas não foi uma noite tão boa para todos, então é importante o ponto, que pode fazer a diferença lá na frente, que será útil”, repetiu. “Contra o Red Bull Bragantino nós propomos o jogo e não ganhamos. “É como se tivéssemos feito uma troca, com empate diante do Flamengo e vitória contra o Cuiabá”, continuou, para explicar a meta de quatro pontos.

Ocorre que o Santos já havia buscado a virada diante dos cariocas na rodada passada e, em seus domínios, podia subir para os 40 pontos, ultrapassando o rival Corinthians e igualando a campanha do próprio Cuiabá. “Mas sabíamos que tinha de conquistar a vitória”, tentou se redimir o treinador após valorizar em excesso o ponto somado e não os dois perdidos.

Na quinta-feira, o Santos visita o Goiás, em novo duelo direto contra a queda. O rival tem 35 pontos e está na zona de queda, não pode ultrapassar os santistas, mas igualaria a pontuação. Ciente que não pode tropeçar, o técnico santista definiu a partida como “uma batalha.”

Para o jogo na Serrinha, Marcelo Fernandes deve ter a volta de duas peças importantes da defesa que não atuaram diante do Cuiabá. Ala pela direita, Lucas Braga cumpriu suspensão após ser expulso contra o Flamengo e é retorno certo após João Lucas e Júnior Caiçara não agradarem pelo setor.

Na esquerda, Dodô, que também vinha atuando como um terceiro zagueiro, também pode se tornar uma possibilidade caso se recupere do desconforto no joelho esquerdo. O problema o transformou em desfalques de última hora contra o time do Mato Grosso. Mesmo sem a dupla, o Santos finalmente passou um jogo sem ser vazado, após 21 partidas seguidas no Brasileirão.

PANOS QUENTES

O técnico amenizou as cobranças de Soteldo, que ficou no banco de reservas reclamando por ter sido sacado na etapa final. “Ele é um jogador que dispensa comentários, no dia a dia é muito bom. A insatisfação é de quem quer jogar”, avaliou. “Mas ele deu um pique e não arrancou como queria. NO intervalo já havia feito massagem no adutor e a troca foi mais por precaução, porque temos seis jogos pela frente. Foi uma opção, já falei com ele e está tudo certo”, garantiu.

