Marcelo Fernandes elogia time do Santos e pede cabeça erguida: ‘Infelizmente não fizemos o gol’

Marcelo Fernandes mostrou bastante serenidade após sua primeira derrota nesta ainda curta passagem pelo Santos. Depois de três vitórias seguidas no Brasileirão, o time foi superado, mas treinador não quis saber de terra arrasada e tratou logo de reerguer o moral do elenco. O técnico elogiou a apresentação da equipe apesar dos 3 a 1 para o Red Bull Bragantino e já pediu cabeça erguida visando a visita ao Internacional, no domingo.

“(Temos de continuar) Da mesma maneira que foi feito até agora. Jamais vou tirar os méritos do adversário, que soube aproveitar as chances que teve. Mas a gente encarou de igual para igual uma das melhores equipes do Brasil, o time se portou bem, criou várias chances, infelizmente não fez gol”, afirmou o técnico.

Não ter capricho nas finalizações realmente custou caro ao Santos, que deixaria a zona de rebaixamento caso empatasse. E ainda podia escalar a tabela com os três pontos que não vieram. Apesar de voltar à zona de risco, a ordem é não desanimar.

“Precisamos ter calma, disse ali no vestiário que todo mundo tem de ficar de cabeça erguida. Claro, chateados pela derrota, sim, mas sabedores que jogamos com muita intensidade, competimos o jogo inteiro diante de uma equipe muito bem treinada pelo professor (Pedro) Caixinha”, enfatizou.

Entre elogios às duas equipes, Marcelo Fernandes admitiu que faltou tranquilidade ao Santos na hora de finalizar. É o único ponto reprovado na apresentação do time. “Estou feliz pelo meu time, a molecada correu e a torcida soube enxergar isso no final. Tem de dar isso (nos jogos), mas tem dia que as coisas não vão acontecer. Estou feliz pela equipe, não pelo resultado. Mudamos padrão, esquema, em um jogo difícil, no qual todos se entregaram ao máximo”, frisou. “Domingo já temos novo jogo, não há tempo para ficar triste por derrota. Será dificílimo, mas iremos fortes para lá.

O treinador será obrigado a modificar a equipe no Beira-Rio. O goleiro João Paulo e o meio-campista jean Lucas levaram o terceiro amarelo e são desfalques. Por outro lado, o técnico conta5rá com o retorno do experiente volante Tomás Rincón, que não pôde jogar pelo acúmulo de cartões amarelos.

Apesar da derrota na Vila Belmiro, a torcida mostrou apoio aos jogadores após o apito final e cantou forte, garantindo que está junto até o fim. Jean Lucas celebrou essa demonstração de amor ao clube.

“Esse apoio tem sido sensacional. Eles (torcedores) foram ao CT e falaram que estariam juntos. E continuaram nos aplaudindo e cantando mesmos após o jogo”, ressalto o jogador, que lamentou não poder ajudar em Porto Alegre. “Todos os jogadores estão prontos e quem entrar vai dar conta do recado. Estamos todos em prol do Santos para sairmos dessa situação.”

