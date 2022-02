Marcelo Fernandes elogia postura e diz que Santos está retomando forma de jogar

Marcelo Fernandes, técnico interino do Santos, elogiou a postura do time em campo durante a vitória sobre o Salgueiro pela primeira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O comandante comentou sobre a evolução de Ricardo Goulart na equipe e reconheceu que o time está adquirindo uma forma de jogar para o novo técnico que substituirá Fábio Carille.

“Nós sabíamos que era uma final pelo valor do jogo, independe da nossa fase. Viemos de um resultado muito ruim no clássico de domingo. Trabalhamos muito, principalmente o descanso físico e mental porque sabíamos que teríamos um jogo dificílimo. Não é fácil ganhar aqui, a equipe do Salgueiro sempre põe pressão no jogo, seria um êxito para eles conseguir uma classificação em cima do Santos. A nossa equipe soube se comportar bem, tocou e trabalhou bem a bola. Conseguimos explorar o que estudamos durante esses dias para que conseguíssemos nossa vitória”, afirmou Marcelo.

No comando do time desde a saída de Fábio Carille, Marcelo tem feito a transição até que o novo treinador do clube seja anunciado. O interino reconheceu que o time ainda está buscando sua identidade em campo e reforçou que o estilo de jogo do Santos é ofensivo.

“São fases que a equipe está atravessando. Ao fim da temporada, tivemos que mudar nosso estilo de jogo. Continuamos com o aspecto ofensivo, mesmo com três zagueiros. É um novo ano, a equipe está tentando readquirir sua forma de jogar, que é o futebol ofensivo. O treinador que chegar vai ter várias opções para exercer aquilo que ele tem de melhor”, continuou Marcelo.

Perguntado sobre um possível acerto da diretoria santista com o técnico argentino Fabián Bustos, que treina o Barcelona de Guayaquil, Marcelo Fernandes disse não saber se houve acordo, mas afirmou que as portas estarão abertas para o treinador que vier.

“Nós não tivemos contato com o treinador, não sabemos se fechou ou não. Estaremos de braços abertos para o profissional que chegar, que o mais importante é colocar o Santos em seu devido lugar. Mas isso é com a diretoria e com certeza eles vão saber tratar. O importante foi a vitória e a classificação”, disse.

Titular do meio-campo do Santos na partida da Copa do Brasil, o camisa 10 Ricardo Goulart foi elogiado pelo interino, que analisou a evolução do jogador como normal e valorizou o esforço do atleta em busca da melhor forma.

“Ricardo é um jogador excepcional, que está acrescentando muito a nossa equipe. Ele veio de um campeonato onde tinha pouquíssimos jogos e estava há muito tempo sem jogar. É um jogador que se dedica diariamente para atingir a melhor forma física e técnica e cabe a nós darmos tempo de jogo para ele. Hoje o campo estava muito pesado, deixaram a grama alta para dificultar e ele se portou muito bem. Ele vive uma evolução gradativa, tecnicamente faz o jogo andar”, finalizou Marcelo.

