Marcelo, ex-Real Madrid, Flu e seleção, anuncia aposentadoria aos 36 anos

O lateral-esquerdo Marcelo, com passagens vitoriosas por Real Madrid e Fluminense e pela seleção brasileira, anunciou a sua aposentadoria nesta quinta-feira, aos 36 anos. A informação foi divulgada por meio de um vídeo publicado na conta oficial do jogador no Instagram.

“Minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito a dar ao futebol”, diz Marcelo, na publicação. Ele estava sem clube desde a rescisão de contrato com o tricolor carioca, ocorrida em dezembro do ano passado. A gota d’água para sua saída do Fluminense se deu após um desentendimento com o treinador, à beira do gramado, antes de entrar em campo contra o Fluminense.

Na ocasião, o jogador reclamou que Mano Menezes estaria querendo fazer média com a torcida, ao encostar em seu braço à beira do gramado. “O fato do Marcelo não foi um caso isolado. Nenhuma direção toma nenhuma decisão (na beira do campo) por causa de um único caso. Aquilo foi a gota d’água”, explicou o treinador em entrevista à rádio Grenal, sem entrar em detalhes a respeito dos episódios.

Nessa passagem pelo Fluminense, ele participou das conquistas da Recopa Sul-Americana e da Copa Libertadores, títulos inéditos para o clube, além do Campeonato Carioca, em 2023. Ele marcou um dos gols na decisão com o Flamengo, em goleada por 4 a 1. “Ganhar uma Libertadores com o Fluminense não paga o que vivi lá atrás, quando tinha 15 anos. É uma dívida meio que eterna, e eu gosto disso. É gratidão”, afirmou o lateral, em entrevista ao podcast Papo de Guerreiro.

Marcelo foi revelado pelo Fluminense em 2005 e se transferiu para o Real Madrid na temporada seguinte – onde permaneceu por 15 anos. Na Espanha, se consolidou como um dos melhores jogadores na posição de lateral-esquerdo do mundo. Foram mais de 500 jogos pelo clube merengue e dezenas de títulos.

Entre eles, em cinco oportunidades conquistou a Liga dos Campeões. Na última, em 2021/2022, levantou o troféu como capitão – se tornando o primeiro brasileiro a realizar o feito, desde que a competição passou a ser disputada na década de 1950.

Em seu período na Espanha, formou parceria de sucesso com Cristiano Ronaldo, que se transformou em amizade fora dos gramados, e chegou a se tornar o jogador com mais títulos na história do clube. Conquistou seis vezes o Campeonato Espanhol e em outras quatro oportunidades o Mundial de Clubes.

O desempenho na Espanha o alçou à posição de titular na seleção brasileira por oito temporadas. Disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, e as Olimpíadas de Pequim-2008 e Londres-2012 – medalha de bronze e prata, respectivamente. Também conquistou a Copa das Confederações de 2013, disputada no Brasil.