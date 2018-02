Marcelo Demoliner perde na estreia e cai na chave de duplas em Buenos Aires

O Brasil não tem mais representantes na chave de duplas do Torneio de Buenos Aires, um ATP 250 disputado em quadras de saibro na capital da Argentina. Nesta terça-feira, em sua estreia na competição, o gaúcho Marcelo Demoliner foi eliminado – ao lado do espanhol Guillermo Garcia-Lopez, perdeu para os colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, principais cabeças de chave, por 2 sets a 0 – com parciais de 7/6 (9/7) e 7/6 (11/9).

Agora, em Buenos Aires, o único brasileiro vivo é Thomaz Bellucci, que nesta quarta-feira jogará pelas oitavas de final da chave de simples. Nesta terça, o País viu as eliminações de Thiago Monteiro e Rogério Dutra Silva também em simples para o espanhol Fernando Verdasco e para o argentino Leonardo Mayer, respectivamente.

Na semana que vem, Marcelo Demoliner estará na disputa do Rio Open e atuará ao lado do italiano Paolo Lorenzi. Assim como na Argentina, o tenista gaúcho não terá pontos a defender, mas uma boa campanha no saibro do Jockey Clube Brasileiro o ajudaria a retomar a confiança.

Pela chave de simples, o francês Gael Monfils, em busca da melhor forma física e técnica, estreou nesta terça-feira e venceu com facilidade o uruguaio Pablo Cuevas, cabeça 7, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4. Seu próximo rival será o sérvio Dusan Lajovic.

Em outros jogos do dia, o português Gastão Elias ganhou do espanhol Roberto Carballes-Baena, campeão do Torneio de Quito no último domingo, por 2 sets a 0 (6/2 e 6/4) e o argentino Horacio Zeballos bateu o italiano Marco Cecchinato por 6/1 e 6/4.