Marcelo Cosme quebra silêncio após sofrer homofobia de Emílio Surita

26/07/2024 - 7:33

Marcelo Cosme usou o seu perfil no Instagram para reagir sobre o ataque homofóbico que sofreu por parte de Emílio Surita, durante o programa “Pânico”, no início da semana.

O apresentador da Globonews fez duas publicações: uma com um texto longo refletindo sobre o comportamento da sociedade em relação à LGBTfobia, e outro com uma foto sua usando uma blusa com as cores da representatividade LGBTQIAPN+. Na primeira, o jornalista desabafou e destacou a importância de respeitar as diferenças.

“A gente nunca espera ser alvo de discriminação, mesmo que ela esteja ali, sempre como um fantasma para quem é da comunidade LGBTQIA+. A gente também não se acostuma com o preconceito, ainda que ele faça parte do cotidiano. E a gente não pode se conformar e nem normalizar seja qual for a forma que ele se apresente, seja a LGBTFOBIA, o racismo, o machismo e/ou qualquer outro tipo. E muito menos entender a discriminação como uma simples piada”, iniciou.

“A diversão de uns pode representar e incentivar o soco na rua, a lâmpada na cabeça e outros ataques. A gente precisa evoluir e não retroceder. O crime precisa ser visto como crime. Respeitar cada um e suas diferenças nos une. Não é uma pauta apenas brasileira, é uma necessidade mundial. Eu tenho uma família que me ama, amigos que me respeitam, colegas de trabalho que me apoiam e até desconhecidos que me abraçam. E quem não tem? Quem é calado, abusado, sufocado, morto? É por mim e por estes que sempre vou me posicionar contra qualquer tipo de preconceito”, completou.

Por fim, o jornalista declarou que seguirá com sua cabeça erguida: “Aquela máxima ‘os cães ladram e a caravana passa’ me guia. Seguimos! Atentos, vigilantes e com uma boa dose de amor e felicidade! O amor e o respeito são o caminho!”. Nos comentários do post, Marcelo recebeu o apoio de diversos artistas e profissionais do seu ramo.

Não demorou muito para que seguidores famosos apoiassem a publicação de Cosme. “Perfeito, querido, preconceito é crime, e precisa ser punido, para um maior número de pessoas, respeitarem os que não pensam como nós. Como diria meu tio, respeito é bom e conserva os dentes!!!”, disse a atriz Elizabeth Savala. “Conte comigo, sempre! Houve um ataque que pode ser considerado crime. É um caso para a justiça”, observou Giuliana Morrone. “Estamos juntos!!!”, reforçou Mauro Sousa. “É isso, meu amigo, sigamos no amor e no respeito!”, declarou Leilane Neubarth.

Já na segunda postagem, Marcelo Cosme escreveu: “‘Ser bicha é um ato político’. A frase é do Paco Vidarte. No Brasil, país do mundo que mais mata a comunidade LGBT, usar sua voz e sua cara ajuda na união de forças e movimentos contra o ódio, a intolerância, a violência e os assassinatos. Seja bicha, sapatão, veado, trans, bi…”.

Emílio Surita no “Pânico”

Durante o programa “Pânico”, o apresentador Emílio Surita imitou Cosme, que é gay assumido, caminhando pelo estúdio.

“Vou assim, andando gostosamente, bem Caetano Veloso, bem Globonews. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite, o simpático?”, questionou, em tom de deboche, aos companheiros de bancada, que citaram, então, o nome de Marcelo Cosme.

O Deputado Estadual Suplente em São Paulo e ativista LGBT Agripino Magalhães Júnior (MDB), disse que irá processar Surita.

