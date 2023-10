Marcelo coloca classificação na conta de Diniz e comemora: ‘Fluminense é time de guerreiros’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/10/2023 - 0:02 Compartilhe

Um dos pilares do técnico Fernando Diniz, o lateral Marcelo não escondeu a felicidade de ajudar a recolocar o Fluminense na final da Copa Libertadores, 15 anos depois da última vez que o clube esteve na decisão, ao vencer o Internacional, de virada, por 2 a 1, no Beira-Rio. Em 2008, perdeu para a LDU.

Nesta quarta-feira, o Fluminense perdia até os 35 minutos, quando iniciou a reação com John Kennedy. Cano confirmou a classificação com gol aos 41.

“Nosso objetivo era chegar à final. Hoje é um dia muito importante para os tricolores. Chegamos desacreditados pelos de fora, mas os de verdade estavam conosco. Provamos que o Fluminense é um time de guerreiros”, disse o experiente atleta.

Marcelo destacou a dificuldade de despachar o Internacional, atuando em Porto Alegre. “Nenhum jogo da Libertadores foi fácil. Pegamos um time difícil, em um estádio difícil, e conseguimos vencer.”

O lateral ainda elegeu o principal responsável pela classificação do Fluminense na Libertadores: Fernando Diniz. “Treinamos muito e fomos merecedores. É tudo por culpa dele. É tudo por causa do Diniz.”

O Fluminense aguarda agora o vencedor do duelo entre Palmeiras e Boca Juniors, marcado para esta quinta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, para conhecer o seu adversário na decisão, que será no dia 4 de novembro, no Maracanã.

