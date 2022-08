Marcelo Cirino rompe ligamento do joelho e só volta ao Athletico-PR em 2023

A temporada de 2022 acabou para o atacante Marcelo Cirino. O jogador se machucou no final da partida contra o São Paulo, neste domingo, e teve diagnosticada um rompimento no ligamento do joelho esquerdo.







O atleta vai ser submetido a uma cirurgia e o tempo de tratamento está estimado em seis meses. Na partida, o jogador entrou já no segundo tempo e substituiu Canobbio. O lance da contusão aconteceu aos 47 minutos e Cirino deixou o campo chorando.

Aos 30 anos, ele tem sido opção no banco de reservas para o ataque do Athletico. Durante a sua passagem pelo futebol chinês, o jogador também sofreu com contusões no joelho.

A ausência do atacante acontece em uma semana decisiva para os paranaenses. Nesta quinta-feira, o time entra em campo para receber o Estudiantes, da Argentina, no primeiro jogo da fase de quartas de final da Libertadores.

Em meio a problemas de contusão, Felipão tenta conduzir a preparação do Athletico. Ele ainda depende de uma conversa com o departamento médico para saber se poderá contar com o meia Marlos.