Marcelo Chamusca não espera mais reforços para o Fortaleza

Na noite da última quinta-feira, o Fortaleza ficou no empate sem gols com o Vasco da Gama e se manteve no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos de distância da temida zona de rebaixamento.

Apesar do sinal amarelo ligado dentro do clube, o técnico Marcelo Chamusca não acredita que o elenco terá mais reforços para a disputa do Brasileirão.

‘Não vou dizer que não estamos no mercado buscando. Mas as opções que seriam interessantes elas ficaram difíceis por questões financeiras e por jogadores que os clubes não querem liberar. A gente está trabalhando, tudo pode acontecer, mas as possibilidades são pequenas’, afirmou.

Vale lembrar, que desde a chegada do treinador, o Leão já confirmou as chegadas do zagueiro Wanderson e o meio-campo João Paulo.

