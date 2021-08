Marcelo Carné lamenta revés dentro de casa Jaconero vencia o Galo, mas cedeu a virada nos acréscimos do confronto no Alfredo Jaconi

O Juventude termina o domingo de maneira bem amarga. Após abrir vantagem contra o Atlético-MG, o Jaconero cedeu o empate e foi superado com gol nos acréscimos.

Após o confronto, o goleiro Marcelo Carné lamentou o Ju não ter matado o confronto quando teve a oportunidade.

‘A gente fez um bom jogo, até determinado ponto. Mas esse tipo de time, quando você não mata, não busca o segundo gol, está suscetível a tomar a virada. Chegou um ponto do jogo que as linhas de marcação deles estavam para trás, e a gente fez escolhas ruins. É um candidato ao título, então não tem terra arrasada. Mas não podemos deixar pontos pelo caminho, porque estamos fazendo um ótimo campeonato’, afirmou ao Premiere.

Com o resultado, o Juventude está na 13ª colocação, com 16 pontos conquistados no decorrer da competição.

