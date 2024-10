Marcelo Bielsa convoca seleção do Uruguai com jogadores de cinco times brasileiros

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2024 - 18:46 Para compartilhar:

O técnico Marcelo Bielsa divulgou nesta segunda-feira a lista de convocados para os dois próximos compromissos do Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Cinco times brasileiros foram afetados com a escolha do treinador da equipe celeste.

No total, foram convocados sete jogadores que atuam no país, sendo três do Flamengo – Arrascaeta, De la Cruz e Varela. Além deles, foram chamados Puma Rodríguez, do Vasco, Lucho Rodrígues, do Bahia, Sérgio Rochet, do Internacional, e Facundo Bernal, do Fluminense.

Presente nas últimas convocações de Bielsa, o atacante Canobbio, do Athletico-PR, ficou de fora da lista, muito pela atuação do clube, que vem de queda livre no Brasileirão e cada vez mais próximo da zona de rebaixamento.

O principal nome da lista, por sua vez, é de Darwin Núñez, do Liverpool. Este também será o primeiro jogo do Uruguai após as duras críticas de Luis Suárez direcionadas ao técnico Bielsa.

“Bielsa separou todo o grupo até na forma de treinar. Muitos jogadores fizeram uma reunião para pedir ao treinador que pelo menos nos desse bom dia. Ele nem nos cumprimentava. No Complexo Celeste ele não deixava os funcionários passarem, nem cumprimentar, nem comer conosco”, disse o jogador, que recentemente anunciou sua aposentadoria da seleção, ao canal DSports.

O Uruguai é o terceiro colocado das Eliminatórias, com 15 pontos, apenas atrás de Argentina (18) e Colômbia (16). O próximo desafio é diante do Peru, na sexta-feira, às 22h30, pelo horário de Brasília, no estádio Nacional de Lima, pela nona rodada.

Confira a convocação do Uruguai para a próxima Data Fifa:

Goleiros: Sergio Rochet (Internacional/BRA), Santiago Mele (Junior/COL), Franco Israel (Sporting/POR).

Defensores: José María Giménez (Atlético de Madrid/ESP), Santiago Bueno (Wolverhampton/ING), Santiago Mouriño (Alavés/ESP), Mathias Olivera (Napoli/ITA), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah/ASA), Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Puma Rodríguez (Vasco/BRA), Marcelo Saracchi (Boca Juniors/ARG).

Meio-campistas: Marco Oroná (Universidad de Chile/CHI), Facundo Bernal (Fluminense/BRA), Emiliano Martínez (Midtjylland/DIN), Lucas Sanabria (Nacional/URU), Nicolás Fonseca (River Plate/ARG), Manuel Ugarte (Manchester United/ING), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Nicolás De La Cruz (Flamengo/BRA), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo/BRA), Matías Abaldo (Gimnasia y Esgrima La Plata/ARG).

Atacantes: Facundo Pellistri (Panathinaikos/GRE), Maximiliano Araújo (Sporting/POR), Facundo Torres (Orlando City/EUA), Joaquín Lavega (River Plate/URU), Lucho Rodríguez (Bahia/BRA), Paolo Suárez (Montevideo Wanderers/URU), Cristian Olivera (Los Angeles FC/EUA), Darwin Núñez (Liverpool/ING).