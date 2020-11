Marcelo Benevenuto critica atuação do Botafogo em derrota: ‘Ridícula’

Marcelo Benevenuto deixou de lado o discurso pronto e fez duras críticas à atuação desastrosa do Botafogo no primeiro tempo na derrota para o Atlético Mineiro por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio do Mineirão, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele fez o único gol do time carioca.

“Nosso primeiro tempo foi ridículo. A gente não conseguiu trocar três passes, faltou coragem. No segundo tempo, esperamos tomar o gol para reagir. O Atlético está na ponta da tabela, é difícil correr atrás. Tentamos, mas não conseguimos. Fica de lição para o próximo jogo”, afirmou o defensor.

O primeiro tempo realmente foi desastroso. O Botafogo deu apenas um chute no gol, sem assustar o goleiro Éverson. Na etapa final, reagiu apenas quando sofreu o segundo gol, mas já era tarde para evitar nova derrota na competição.

O Botafogo ficou em situação ainda mais delicada no Brasileirão. O clube carioca não vence há sete rodadas e aparece apenas na vice-lanterna, com 20 pontos, cinco do Sport, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A preocupação é grande devido ao momento ruim em que se encontra.

No entanto, o Botafogo agora terá tempo para digerir a derrota. O clube entrará em campo apenas no dia 5 de dezembro (sábado) para fazer o clássico contra o Flamengo, no Engenhão.

