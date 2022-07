Marcelo Barreto inaugura biblioteca comunitária em Bangu neste sábado Apresentador do 'Redação SporTV' age em parceria com o projeto social 'Favelivro'







Apresentador do SporTV, Marcelo Barreto vai inaugurar uma biblioteca comunitária no Rio de Janeiro, neste sábado. Em parceria com o ‘Favelivro’, projeto social educacional, o jornalista vai participar da implantação da livraria pública na comunidade de Viegas, em Bangu, às 10h. Quem ajudou na divulgação foi o comentarista Lédio Carmona.

+ Ao L!, Mauro Beting diz que Brasil é favorito ao título da Copa América Feminina: ‘Meu palpite é 1 a 0’



– Um recado importante num momento de tanto egoísmo e empatia zero. Neste sábado, dia 30, meu compadre, Marcelo Barreto, inaugura com o Favelivro uma biblioteca comunitária em Bangu, na comunidade de Viegas. A biblioteca vai atender 350 alunos do projeto AFA – uma escolinha local de futebol – e estará aberta para os moradores da região – começou Lédio.

+ Juíza aceita que valor da fiança de Renan seja pago para família da vítima



– O pedido é claro: ajuda ao Favelivro, projeto que distribui doações por toda a cidade, montando bibliotecas onde o poder público não chega. Sabe aquele livro escanteado na sua casa? Aquele que você não quer mais? Avise que o pessoal do Favelivro recolhe e encaminha – completou o comentarista.

+ Ronaldinho pode ter bens penhorados e contas bloqueadas pela Justiça após ignorar pensão



André Rizek, também apresentador do SporTV, foi outro a se manifestar e divulgar o projeto para Marcelo Barreto, que não possui redes sociais. O jornalista iniciou carreira no Jornal ‘O Globo’, teve passagem pelo LANCE!, e desde 2018 atua no comando do programa ‘Redação SporTV’.

E MAIS:

E MAIS: