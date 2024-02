Marcelo Adnet anuncia fim de casamento; ator foi flagrado com mulher desconhecida no carnaval

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/02/2024 - 14:35 Para compartilhar:

O humorista Marcelo Adnet anunciou o fim de seu casamento após ser flagrado aos beijos com outra mulher ao fim do primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pelo portal “LeoDias”, neste sábado de carnaval.

Inicialmente, o portal publicou registros do flagra de Adnet com uma mulher desconhecida, que teriam sido feitos nas primeiras horas deste sábado.

Procurado pelo colunista, o ator teria confirmado que chegou ao fim o casamento com Patrícia Cardoso. Ainda de acordo com Leo Dias, ao ser questionado se gostaria de se pronunciar sobre a suposta traição, o humorista teria respondido: “Eu e ex-esposa, não estamos mais juntos”.

Adnet teria informado ao jornalista que a separação aconteceu antes do Carnaval.

Marcelo Adnet e Patrícia Cardoso estavam casados há 7 anos. Eles são pais de de Alice, de 3 anos de idade.

