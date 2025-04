Marcello Novaes termina namoro com Saory Cardoso

Marcello Novaes, de 62 anos de idade, não faz mais parte do time de galãs comprometidos. O ator revelou que terminou o relacionamento com Saory Cardoso, de 29 anos, à Quem, durante festa de lançamento da novela “Dona de Mim”, substituta de “Volta Por Cima” na faixa das 19h da TV Globo.

O ator, que viverá o vilão Jaques nas telinhas, respondeu sobre o romance de forma direta. “A gente não está mais junto”. Em seguida, afirmou estar 100% dedicado ao novo projeto, que tem no elenco nomes como Clara Moneke, Camila Pitanga e Tony Ramos.

“Estou muito focado no meu trabalho, meu foco é trabalhar bastante, cuidar muito da saúde. É difícil fazer uma novela e poder cuidar da saúde. Mal tenho tempo para fazer os exercícios que estava acostumado a fazer. Está um pouco apertado para mim, não gosto, mas faz parte do meu trabalho. O ritmo é assim mesmo, ainda mais de um protagonista. Meu foco agora é minha saúde e meu trabalho, que é a minha direção”, declarou.

O ex-marido de Letícia Spiller estava com a criadora de conteúdo há cerca de três anos, e assumiram o romance ao público em 2023. Discreto, Marcello não costumava compartilhar a vida amorosa.

Em fevereiro deste ano, Saory foi cobrado por internautas por não publicar uma mensagem de aniversário para a então namorada. “Como me cansa as fics que vocês criam. Ele é meu namorado há três anos, e é óbvio que ele me deu parabéns, né?! A vida acontece no offline. Não é porque as pessoas não postam que elas não vivem. Para mim (e para pessoas normais) o que conta é a realidade”, disparou ela, na ocasião.